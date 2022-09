Tiago Pinto premiato: suo il mercato migliore. Il gm: “Vale di più il campo, pensiamo a quello”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Tiago Pinto è stato premiato per aver condotto il miglior mercato di questa sessione estiva.

Il general manager della Roma, nonostante le difficoltà finanziarie che attraversa il club, è riuscito a portare a Trigoria giocatori del calibro di Matic, Wijnaldum e Dybala.

Per questo il Social Football Summit, evento internazionale sulla Football Industry che si svolge il 27 e 28 settembre al Chiostro di Bramante a Roma, ha deciso di premiare Pinto.

“Un premio che voglio condividere con la proprietà, i Friedkin, per tutto quello che fanno per il nostro club – ha detto il dirigente giallorosso -. E poi con il nostro mister, Mourinho, che mi aiuta nella vita di tutti i giorni. È stata una estate faticosa, ma ora dobbiamo concentrarci sul campo e portare a casa più vittorie possibile – ha aggiunto -. Io amo ripetere sempre che il mercato pesa per il 20-30% nella vita di un club, poi c’è il campo che vale invece il 70-80%“.

E per il gm giallorosso il lavoro per migliorare la rosa di Mourinho non è finito qua: a gennaio in arrivo un difensore, oltre all’attaccante norvegese Soilbakken, strappato al Bodo/Glimt a parametro zero.