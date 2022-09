Ibanez, c’è l’esordio col Brasile. E Trigoria torna a popolarsi: riecco i nazionali

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ arrivato il grande momento di Roger Ibanez, che nella notte ha esordito con la maglia del Brasile nella larga vittoria sulla Tunisia per 5 a 1.

Il difensore giallorosso ha coronato il suo sogno al 78′ minuto, quando è entrato per la prima volta in campo con la maglia verdeoro al posto dell’ex giallorosso Marquinhos.

In attesa del suo rientro a Roma, che avverrà nelle prossime ore, Trigoria oggi comincerà a ripopolarsi: Mourinho riavrà a disposizione Cristante (Italia), Shomurodov (Uzbekistan), Zalewski (Polonia), Celik (Turchia), Abraham (Inghilterra), Viña (Uruguay) e i giovani Bove e Volpato, impegnati rispettivamente con Under 21 e Under 20 azzurre.

Ci vorrà un po’ di più per riavere Rui Patricio e Dybala, di rientro nella Capitale in queste ore. Mou ha poi di nuovo a disposizione anche Kumbulla ed El Shaarawy per la sfida di sabato contro l’Inter. Se Pellegrini riuscirà a recuperare in tempo come sembra, è possibile rivedere il trio Dybala-Zaniolo-Abraham con il capitano in mediana fin dal primo minuto.

