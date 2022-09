Inter, rilancio o crisi? I giornali si spaccano: “Ricarica Zhang”, “Club in vendita, cessioni in arrivo”

ALTRE NOTIZIE – L’Inter che si appresta ad affrontare la Roma nella prossima delicata giornata di campionato è un club in fermento.

I risultati in campionato non sono di certo esaltanti, e anche in Champions il discorso qualificazione è già appeso a un filo. Ma anche fuori dal campo il club sembra avere i suoi problemi. Il patron cinese Zhang è alla ricerca di un nuovo acquirente, ed è qua che i quotidiani oggi in edicola si dividono.

La Gazzetta dello Sport parla di “Ricarica Zhang“, con Suning pronta a immettere altri 100 milioni nel club per ripianare le perdite e allontanare le voci di un disimpegno.

Visione completamente diversa quella del Corriere dello Sport che titola “Assedio a Zhang” e prospetta un futuro preoccupante per un club in cerca di acquirenti.

Sulla stessa lunghezza d’onda Tuttosport che parla di un Inter in vendita e alle prese con i problemi di bilancio: entro giugno del 2023 sembra scontata almeno una cessione eccellente. In bilico Skriniar e Dumfries.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Tuttosport