“ON AIR!” – CORSI: “Roma, prendi Sesko”, CIARDI: “Inter? I giallorossi stanno meglio”, FOCOLARI: “Se Dybala non sta bene, sono guai”, FERRETTI: “Abraham ha perso due settimane con l’Inghilterra”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Tra Inter e Roma al momento alla partita di sabato ci arriva meglio la Roma. Mi riferiscono soprattutto agli uomini, perchè Lukaku e Brozovic non giocheranno. E anche se il belga dovesse giocare, parliamo di un giocatore che è fermo da un mese per un infortunio muscolare. Il fatto che i giallorossi stiano meglio è una constatazione dei fatti, all’Inter mancano due dei tre giocatori più forti che ha in rosa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Che gol che ha fatto ieri Sesko…un gol alla Totti, un gol voluto, cercato. Attenzione, nessuno dice che questo sia Totti, parlo del gol che è simile a quello che fece lui alla Samp. Sesko ha già dato prova di essere un gran bel giocatore. Io voglio questo alla Roma, prima che finisca in Premier. Alcuni dicono che sia già del Borussia Dortmund, ma se la Roma fa un’offerta…a 19 anni, se gli dai 50 milioni te lo danno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala in tribuna ieri con l’Argentina? Tendenzialmente è una buona notizia per la Roma. Ma questi lo hanno fatto andare in America per dieci giorni e poi lo lasciano tutte e due le volte in tribuna? Ma li mortacci...ma allora lo potevate pure rimandare prima a Roma… Dybala secondo me non se la porta da casa la convocazione, se non sta tanto bene in prossimità del mondiale magari va un altro. Io se restasse a Tigoria a novembre sarei felice, ma per lui non penso sarebbe una bella notizia. Anzi, poi faticherebbe a riprendersi dalla botta, per cui meglio di no…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Inter-Roma? Temo un po’ la voglia di riscatto della squadra nerazzurra, che magari giocherà anche per difendere la posizione dell’allenatore. Non so quanto possano incidere le voci societarie, oggi alcuni giornali parlano di un club in difficoltà e messo in vendita…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Meglio Lukaku o Dzeko sabato contro la Roma? Se giochi con Dzeko e Lautaro, la prima punta dovrebbe essere l’argentino, ma non è detto, anche il bosniaco può giocare prima punta, oppure possono interscambiarsi. Cosa che invece non accadrebbe con Lukaku, che non sta benissimo e che darebbe un punto di riferimento a Smalling. Quindi non lo so. Come la giri, non puoi essere sereno. Ma nemmeno l’Inter può essere tranquilla di chi giocherà in attacco nella Roma… Abraham? Ha perso quasi due settimane in Inghilterra, non ha giocato mai e ha fatto solo allenamentini… che tipo di giocatore ti trovi? Secondo voi Mourinho privilegerà chi è stato con lui a Trigoria o chi rientra dalle nazionali? Perchè Belotti ha fatto anche allenamenti supplementari, cose che un allenatore secondo me valuta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala? Abbiamo solo le dichiarazioni di Scaloni. Mai una nazionale risparmia un giocatore per un club. Se non ha giocato per scelta tecnica, pazienza, ma se non ha giocato perchè non sta bene, sono guai. E noi sappiamo che un conto è la Roma con Dybala e un conto è la Roma senza. A me sembra che Dybala abbia un problemino, ma l’Argentina se ne frega perchè ha Messi, la Roma sì…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala sembrava aver trovato continuità, ora c’è questo intoppo. Meglio così che avere la situazione di Brozovic, che starà fermo fino ai mondiali. Però è una situazione che si creerà in diverse squadre. Io spero che Dybala possa dare una mano alla squadra, ma non puoi nemmeno rischiare di perderlo per un lungo periodo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Inter Roma? Secondo me non c’è favorita, è una partita alla pari. Non mi sembra così sorprendente quello che è successo a Dybala, Scaloni si sarebbe assunto una grande responsabilità se si fosse rotto. E non c’entra Inter-Roma, Scaloni deve pensare al Mondiale e se si fosse stirato forse lo avrebbe perso anche per il Mondiale, pensate che polemiche ci sarebbero state. Francamente la cosa non mi sorprende: ora decide Mourinho se farlo giocare o meno…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Se Dybala e Pellegrini stanno bene, contro l’Inter devono giocare tutti e quattro e lo faranno. Bisogna però capire come sta Dybala, lui benissimo non sta altrimenti avrebbe giocato con l’Argentina. Dal punto di vista tattico, Mou se la vorrebbe giocare a viso aperto con i quattro giocatori d’attacco, di questo ne sono sicuro…”

