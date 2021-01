LAZIO-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Fonseca non ha voluto sciogliere nessuna riserva sulla formazione che domani sera affronterà la Lazio in un derby che si preannuncia molto combattuto. Probabile però che il tecnico decida alla fine di non cambiare la squadra che ha pareggiato contro l’Inter.

In porta giocherà Pau Lopez, che domenica scorsa ha dato segnali di ripresa. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez proveranno a fermare le scorribande di Immobile e compagni, mentre sulle fasce agiranno Karsdorp e Spinazzola. A centrocampo, al fianco di Veretout, è ancora favorito Villar su Cristante.

Nonostante il recupero di Pedro, saranno Pellegrini e Mkhitaryan ad agire alle spalle di Edin Dzeko. Queste dunque le probabili formazioni di Lazio-Roma, in programma venerdì 15 gennaio con fischio d’inizio ore 20:45, diretta tv su Sky Sport:

LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Immobile, Caicedo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

