FONSECA: “Domani non potrà mancare l’aggressività. I giocatori hanno capito come avere più equilibrio in tutti i novanta minuti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Roma, match in programma domani sera ore 20:45.

Queste le domande di giornali, tv e radio all’allenatore giallorosso sul derby e sulla squadra che dovrebbe giocare domani contro i biancocelesti:

Sky Sport: “Tiago Pinto ha illustrato i progetti dei Friedkin che dovrà avere una sostenibilità economica e a medio-lungo termine. A lei sta bene questo tipo di tempistica o vuole provare a vincere subito?”

“Ho visto la conferenza. Tiago ha parlato di ambizione, è importante averla sempre. Stiamo lavorando insieme per essere una squadra ambiziosa, che vuole vincere sempre. Questo per me è importante, anche adesso”.

Sky Sport: “Domani altra partita importante. La squadra merita la conferma?”

“Lo scopriremo domani”.

Gazzetta dello Sport: “Le pesa non aver mai vinto il derby?”

“Ma non l’ho nemmeno mai perso. Tutti sappiamo che è una partita importante per tutti, ma sono solo tre punti in palio. Vogliamo vincere per prendere questi tre punti”.

Corriere della Sera: “A che punto è il processo mentale della squadra? Cosa manca per avere una continuità per tutti i novanta minuti?”

“Sono sicuro che non sia un problema fisico. Con l’Inter abbiamo finito la partita con grande intensità, e questo dimostra che non era un problema fisico. Dopo, è difficile per tutti fare 90 minuti con grande intensità. Stiamo lavorando per essere equilibrati per tutti i 90 minuti. Ho fatto vedere ai giocatori cosa fare per avere più equilibro, e penso che abbiano capito”.

Ansa: “Pinto ha detto che non esiste un calendario per le vittorie. Crede si stia creando un gruppo per poter vincere un titolo già in questa stagione?”

“Come ho detto, l’ambizione deve essere sempre presente e cercare sempre di vincere, pensando partita per partita”.

Il Romanista: “Potrebbe giocare la stessa formazione di Roma-Inter domani?”

“Ho già detto, lo scopriremo domani”.

Corriere dello Sport: “Ha messo Cristante su Milinkovic e Veretout su Luis Alberto nell’ultimo derby, potrebbe ripetere questa mossa?”

“(Ride, ndr)…Questa è una domanda intelligente per sapere chi giocherà domani. Posso dire che queste partite l’abbiamo giocato con un altro modulo. Sappiamo l’importanza di questi giocatori forti, ma loro ne hanno altri forti in attacco”.

Il Tempo: “Giocare un derby senza pubblico è un vantaggio? La squadra si sente più tranquilla a giocare negli stadi vuoti?”

“Non è mai un vantaggio giocare negli stadi vuoti. Tutti i giocatori preferiscono giocare col pubblico. Farlo senza è il peggio che succede in questo momento. Abbiamo grande voglia di tornare ad avere pubblico negli stadi”.

Rete Sport: “Nei secondi spesso subisce dei cali. E’ riuscito a capire perchè? Problema tattico o di testa?”

“Dobbiamo vedere partita per partita. Certe volte sono dettagli tattici, altre volte un problema di testa dove la squadra non ha saputo reagire a momenti di sconforto. Ma stiamo lavorando per essere equilibrati”.

Tele Radio Stereo: “Quanti dubbi ha sulla formazione di domani, senza fare nomi?”

“Nessun dubbio per la formazione di domani”.

Centro Suono Sport: “Come si affronta la Lazio? Sta pensando a qualcosa per dare più solidità all’uscita dal basso?”

“Le squadre più forti sanno fare bene l’uscita veloce. Sappiamo che la Lazio è molto forte quando recupera palla, esce forte in contropiede. Stiamo lavorando come facciamo in ogni partita”.

Roma TV: “Come sta Pedro?”

“Sta bene, sarà convocato”.

Roma Radio: “Qual è la caratteristica della nostra squadra che non potrà mancare domani?”

“L’aggressività. Domani non potrà mancare”.

Giallorossi.net – A. Fiorini