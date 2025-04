LAZIO-ROMA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e dove vederla in tv

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domenica 13 aprile alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà il tanto atteso derby tra Lazio e Roma, valido per la 32ª giornata di Serie A. Una partita che si preannuncia decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

I biancocelesti, attualmente sesti con 55 punti, sono impegnati nei quarti di Europa League, dopo aver perso l’andata contro il Bodo/Glimt, mentre i giallorossi, settimi a 53 punti, cercano di rimanere aggrappati al sogno Champions senza perdere d’occhio la zona Europa League. L’andata, giocata il 5 gennaio, ha visto la Roma prevalere 2-0 grazie alle reti di Saelemaekers e Pellegrini.

LE ULTIME DA CASA LAZIO

Baroni recupera Castellanos per il derby, ma dovrà fare a meno di Tavares, sostituito da Marusic. In porta, confermato Provedel. A centrocampo confermati Rovella e Guendouzi, mentre in attacco, Isaksen e Zaccagni supporteranno l’ex attaccante del Girona.

LE ULTIME DA TRIGORIA

Per la Roma, Ranieri recupera Pellegrini, uomo derby a cui il mister difficilmente vorrà rinunciare visto il suo score contro la Lazio. In attacco, spazio a Dovbyk, spesso decisivo nelle ultime settimane, con Soulé a supporto. A centrocampo, Koné e Paredes comporranno la mediana, mentre sugli esterni Saelemaekers, tornato dopo la squalifica, e Angelino saranno chiamati a spingere.

Dove vedere Lazio-Roma in TV e streaming

Il derby della Capitale sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire l’incontro in diretta sia su smart TV tramite l’app DAZN, sia su dispositivi compatibili come PlayStation 4/5, Xbox, TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà visibile anche in streaming tramite app DAZN su tablet, PC e smartphone.

LAZIO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri.

Giallorossi.net – T. De Cortis