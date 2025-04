Vieira: “Io alla Roma? Non ho mai parlato con altri club”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona, in programma domani alle ore 15, e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle voci che lo hanno accostato alla panchina della Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

La Roma si è accorta di te. Avete parlato del futuro o è rinviato tutto a fine stagione?

“Il futuro è sempre una cosa molto difficile nel calcio, perché sappiamo tutti che la vita di un allenatore è nei 95 minuti. La cosa più importante è essere concentrati sul nostro obiettivo e il nostro obiettivo è rimanere in Serie A. Abbiamo un nuovo presidente e i tifosi che sperano di vedere il Genoa in Serie A anche l’anno prossimo.

Matematicamente non è ancora raggiunto nulla e fino a questo non voglio perdere energia. La cosa che posso dire a voi è che io non ho assolutamente mai parlato con nessun altro club”.