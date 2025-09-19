Lazio-Roma: le ultime dai campi, probabili formazioni, pronostico e dove vederla in tv

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre alle 12:30, promette spettacolo, tensione e grande incertezza. Entrambe le squadre arrivano con assenze pesanti e diversi dubbi di formazione, che rendono la stracittadina ancora più imprevedibile.

Infortunati e assenti

Qui Lazio: out sicuri Lazzari (lesione muscolare), Patric e Vecino (non ancora pronti). Castellanos e Rovella hanno ripreso a lavorare in gruppo, dovrebbero giocare, ma saranno valutati fino all’ultimo.

Qui Roma: Dybala indisponibile per lesione muscolare, in forte dubbio Hermoso (fastidio al polpaccio), in bilico anche Wesley (virus intestinale).

Dove vederla in TV

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, in diretta streaming dalle 12:30. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Lo Stadio Olimpico sarà tutto esaurito, con clima rovente sugli spalti.

Quote e pronostici

I bookmaker prevedono grande equilibrio:

Vittoria Lazio: quota 2,75 (34%)

Pareggio: quota 3,10 (30%)

Vittoria Roma: quota 2,60 (36%)

Il risultato più probabile resta una vittoria di misura della Roma, anche se il pareggio – soprattutto con “X” al primo tempo – è considerato una scelta prudente dagli esperti.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella (favorito ma in dubbio), Dele-Bashiru; Pedro, Castellanos (recuperato), Zaccagni.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (a rischio, pronto Celik), Mancini, Ndicka; Rensch (in ballottaggio con Wesley), Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy (o El Aynaoui); Ferguson.

Giallorossi.net – G. Pinoli

