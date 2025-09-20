LAZIO-ROMA, i convocati di Gasperini: out Wesley, ok Hermoso

Vigilia di derby in casa Roma. Al termine della rifinitura di oggi, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Lazio.
Non figurano nell’elenco Paulo Dybala e Leon Bailey, entrambi fermi ai box per infortuni che li terranno lontani dal campo per diverse settimane. A loro si aggiunge anche Wesley, costretto a dare forfait per i problemi gastrointestinali accusati in settimana.
C’è invece il sorriso per Mario Hermoso: lo spagnolo, in dubbio alla vigilia per un fastidio al polpaccio, ha recuperato e sarà regolarmente a disposizione per la stracittadina. Convocato anche il giovane Buba Sangaré.
La lista dei convocati:
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy.
