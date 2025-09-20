LAZIO-ROMA, i convocati di Gasperini: out Wesley, ok Hermoso

5
146

Vigilia di derby in casa Roma. Al termine della rifinitura di oggi, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Lazio.

Non figurano nell’elenco Paulo Dybala e Leon Bailey, entrambi fermi ai box per infortuni che li terranno lontani dal campo per diverse settimane. A loro si aggiunge anche Wesley, costretto a dare forfait per i problemi gastrointestinali accusati in settimana.

C’è invece il sorriso per Mario Hermoso: lo spagnolo, in dubbio alla vigilia per un fastidio al polpaccio, ha recuperato e sarà regolarmente a disposizione per la stracittadina. Convocato anche il giovane Buba Sangaré.

La lista dei convocati:

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy.

5 Commenti

  3. in un derby così caldo come quello di Roma, in una partita così, un giocatore come Hermoso fa comodissimo averlo. Personalità, grinta, leadership ed esperienza. E poi attenti a quei calci piazzati, dove c’è pure Mancio che sa come si fa a purgare i burini…

  5. Hermoso sarebbe perfetto ad esempio per imbruttire Zaccagni, dandogli qualche spinta o scaraventandolo a terra. Un po’ come fece Hummels con Castellanos.
    E poi voglio vedere Mancini seguire Castellanos o Pedro ovunque. Così funziona il derby

