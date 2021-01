Le battaglie del permaloso

NOTIZIE AS ROMA – Vendere Dzeko per tenere Fonseca, l’allenatore permaloso. In dieci giorni di follia, scrive oggi Il Messaggero (P. Liguori), la Roma prova a farsi del male due volte.

Non aveva mai toccato questo record, pur nella storia di allenatori permalosi e che raccontano favole. Spalletti lo era e sappiamo come ha gestito l’addio di Totti, però aveva l’attenuante della proprietà di Pallotta. Fonseca è ancora più permaloso e l’understatement dei Friedkin gli dà l’idea di essere il comandante assoluto.

Non solo Dzeko, ma basta ricordare la scomparsa incredibile di Diawara o la cessione di Florenzi che è finito titolare al Psg mentre noi cerchiamo un laterale destro. Vogliamo ricordare i falsi risentimenti di Zaniolo, quando si pensava di venderlo? Oggi noi tifiamo Roma e sogniamo un allenatore nuovo per completare la “depallottizzazione”.

Fonte: Il Messaggero