Dzeko, strappo anche con la società: il retroscena del confronto con Ryan Friedkin

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko cambia procuratore e rompe con la Roma, oltre che con Paulo Fonseca, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). E ormai a meno di 48 ore alla chiusura del mercato le parti in causa sembrano destinate a sopportarsi ancora per qualche altro mese.

Il bosniaco, scrive il quotidiano, per la quarta volta in tre anni non è riuscito a trasferirsi in un’altra squadra. E il suo rapporto non è logoro solo con Fonseca, ma anche con la nuova proprietà del club giallorosso. I Friedkin, dopo il tentato ammutinamento di mercoledì 20, sono intervenuti per ricomporre la frattura. Ed è qui che viene svelato un retroscena: si sussurra infatti di un confronto piuttosto ruvido tra Ryan, vicepresidente della Roma, e lo stesso giocatore, che ha dato definitivo il via libera all’operazione Sanchez.

L’esigenza di uno scambio col cileno, apparentemente strampalato, si era avvertita quando Tiago Pinto ha verificato la difficoltà di ripristinare l’ordine. Dzeko, molto seccato, era pronto ad andare via, per la quarta volta in tre anni. E invece neppure il cambio di manager ha favorito l’addio alla Roma.

Nelle ultime ore c’è stato un contatto con il Manchester United, dopo il sondaggio effettuato con il City, ma i tempi diventano molto stretti per raggiungere un’intesa che accontenti tutti: la Roma dovrebbe contemporaneamente trovare un sostituto all’altezza senza spendere soldi.

Fonte: Corriere dello Sport