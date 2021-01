ROMA-VERONA, i convocati di Fonseca: torna Pastore, ancora out Dzeko e Pedro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Javier Pastore torna tra i convocati di Paulo Fonseca. Questa è la novità principale dell’elenco appena diramata dall’allenatore giallorosso per Roma-Verona di questa sera.

Non sono in lista invece né Edin Dzeko né lo spagnolo Pedro. Out anche Fazio e Jesus, mentre è in lista il portiere Mirante. Questo il tweet con l’elenco completo dei convocati: