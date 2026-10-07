LE DICHIARAZIONI | Pellegrini: “Sosta perfetta, sono carico. Scudetto? I tifosi devono sognare”

Lorenzo Pellegrini torna a parlare alla vigilia della ripresa del campionato. Il centrocampista della Roma, premiato questa sera alla dodicesima edizione del Premio Giuseppe Colalucci nella cornice del Circolo Antico Tiro a Volo, ha fatto il punto sulle proprie condizioni dopo il lungo stop e sulla corsa dei giallorossi in campionato. Spazio anche alla sfida di domenica contro il Como e alle ambizioni della squadra di Gian Piero Gasperini.

Come ti senti a livello fisico?

“Bene, festeggiamo anche il mio ritorno in campo. Sono a disposizione dopo le due panchine prima della sosta dove ero appena rientrato. Questa sosta è stata perfetta perché mi ha dato la possibilità di allenarmi e spingere. Sono molto contento e carico per questa ripartenza”.

Ti aspettavi di rientrare in una Roma prima in classifica? I tifosi possono sognare lo scudetto?

“I tifosi devono sognare come chi fa sport, nessuno scende in campo pensando di perdere. Sogniamo sempre tutti quanti, sono state 5 partite in cui i ragazzi sono stati eccezionali. Ci sono sempre dubbi all’inizio della stagione ma dagli allenamenti vedevo che il livello è alto. Sono contento perché ci meritiamo questo entusiasmo. Continuiamo così per arrivare a marzo e mettere degli obiettivi più concreti”.

Tra Roma e Como domenica si sceglie chi è l’anti-Inter?

“Difficile dirlo, sono ancora le prime battute di campionato. Adesso ricomincia dopo una sosta lunga, è una novità anche per noi. Abbiamo tanti impegni perché giocheremo anche in Champions. È complicato dire che questa partita deciderà l’anti-Inter. Sarà una bella partita sicuramente, la cosa migliore per chi guarda”.

Redazione Giallorossi.net