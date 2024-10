Le Fee tiene in ansia la Roma: salta anche il Monza, rientro dopo la sosta

NOTIZIE ROMA CALCIO – Enzo Le Fee preoccupa. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta come il rientro del centrocampista ex Rennes sia destinato ancora a slittare.

Il tecnico giallorosso Juric si era detto ottimista per il suo rientro per una delle due trasferte, Elfsborg e Monza, e invece il maghetto è ancora fermo ai box.

Le Fee non è stato convocato per la trasferta in terra svedese, e molto difficilmente ci sarà allo U-Power Stadium domenica prossima contro i brianzoli.

Il suo rientro slitterà con ogni probabilità a Roma-Inter del 20 ottobre, in programma dopo la sosta per le nazionali. A distanza di due mesi dal suo infortunio contro l’Empoli, avvenuto a fine agosto.

Fonte: Corriere dello Sport

