Roma, divieto di distrazione

AS ROMA NEWS – Nel freddo di Boras, la Roma torna a giocarsi l’Europa League nella sua nuova versione. L’obiettivo è battere il piccolo Elfsborg e cominciare a scalare la lunga classifica a 36 squadre dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Bilbao.

L’insidia di stasera è una sola: sottovalutare la trasferta in terra scandinava. L’imperativo è non ripetere quanto successo con il Bodo-Glimt tre anni fa, quando la Roma di Mourinho prese sotto gamba l’impegno europeo finendo per fare una delle figuracce peggiori della sua storia.

Le similitudini sono tante con quel fatidico 21 ottobre: dal freddo al campo sintetico, alla voglia dell’Elfsborg di centrare un risultato di prestigio. Le insidie non mancheranno. Per questo Juric non ha intenzione di stravolgere la squadra e tentenna davanti all’idea di lanciare in campo lo specialista delle coppe, il tedesco Mats Hummels.Troppo pericoloso affidarsi a un calciatore che non è ancora al top della condizione: il rischio figuraccia è dietro l’angolo.

Turnover light per la Roma, con l’allenatore croato che ha preferito portarsi dietro anche Dybala, destinato però a cominciare dalla panchina. La speranza di Juric è quella di non aver bisogno di lui per vincere la partita.

L’Elfsborg resta una formazione più che battibile: la squadra di Hiljemark (ex calciatore del Genoa di Juric) è quinto nel suo campionato, alle spalle dell’Hammerby. Per superare gli svedesi non servirà un’impresa, ma una Roma concentrata e sul pezzo. Dovrà essere poi il maggior tasso tecnico a fare la differenza in campo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

