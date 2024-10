Le scelte di Juric: chance per Shomurodov, Pisilli titolare, Baldanzi rimanda Soulè in panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cambi sì, ma senza esagerare. Juric ridisegna la Roma per la trasferta svedese di Europa League contro l’Elfsborg tenendo un occhio sulla partita di domenica in campionato sul campo del Monza.

La prima mossa dovrebbe essere quella di lasciare a riposo Artem Dovbyk, apparso decisamente scarico contro il Venezia. Al suo posto dentro Shomurodov. L’ucraino avrà spazio a partita in corso solo in caso di necessità.

Dovrà invece aspettare ancora Mats Hummels per assaporare l’esordio in giallorosso: Juric ha fatto capire a chiare lettere che il tedesco non è ancora pronto, e dunque si accomoderà in panchina. In difesa spazio a Mancini, Ndicka ed Hermoso, con Celik (in vantaggio su Saud) e Angelino ad agire sulle fasce.

In mezzo al campo chance per Paredes, che farà rifiatare Cristante. Accanto a lui agirà Pisilli, uno degli uomini più in forma della Roma. Sulla trequarti, oltre a capitan Pellegrini, spazio a Tommaso Baldanzi, in netto vantaggio sull’argentino Soulè. Preservato Dybala, che potrebbe giocare solo se il match dovesse richiedere il suo ingresso in campo. La speranza di Juric è che non ce ne sia bisogno.

Giallorossi.net – T. De Cortis

