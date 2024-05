Le Iene, scherzo a Pellegrini: “Io in Arabia per 30 milioni l’anno? Non mi interessa, sto bene alla Roma” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini dice no alla ricchissima proposta degli arabi pur di restare alla Roma. Si tratta in realtà solo di uno scherzo de Le Iene, noto programma televisivo in onda su Italia 1, ma la risposta del capitano giallorosso è netta e senza indugi.

Sebastian Gazzarrini si è finto un procuratore di calcio dell’Arabia Saudita per cercare di tentare alcuni dei calciatori più forti d’Italia e d’Europa a trasferirsi nel Saudi League di Ronaldo e Neymar.

Tra i tanti giocatori contattati, anche il capitano giallorosso Pellegrini: “Non sono interessato, io sto bene e Roma e sono contento di giocare per la squadra della mia città“. Il numero 7 giallorosso è stato irremovibile anche di fronte alla proposta di ingaggio da 30 milioni: “Questo a me non è che interessi più di tanto“.

Solo pochi calciatori hanno detto no (il 12% di quelli contattati), la stragrande maggioranza si era detta pronta a valutare l’offerta, ma una volta a conoscenza dello scherzo ha chiesto all’inviato de Le Iene di non rendere nota la propria identità.

