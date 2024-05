De Rossi ci crede: Roma da finale

AS ROMA NEWS – Il Bayer è forte. Fortissimo. Ma non imbattibile, come è stato fino ad oggi. Questo il pensiero che Daniele De Rossi ha fatto passare prima alla squadra, e poi ai media parlando ai canali social del club giallorosso.

Il lavoro che l’allenatore ha fatto in questi giorni è stato più sulla testa dei suoi calciatori che non sulle gambe: la Roma, dopo il sofferto pareggio di Napoli, è tornata ad allenarsi ieri mattina a Trigoria, consapevole di avere a disposizione poco tempo per preparare la sfida e ritrovare energie preziose in vista di un rush finale di stagione da brividi.

Anche la Roma ci crede davvero, ed è pronta a dare battaglia fin da domani sera, quando i tedeschi scenderanno sul campo dell’Olimpico. La finalissima di Dublino è a un passo, resta solo da battere il Bayer come fatto lo scorso anno, quando sulla panchina c’era ancora Josè Mourinho.

Stavolta il compito appare più proibitivo, ma nella testa dei giocatori non deve apparire impossibile. Per questo ieri il tecnico prima dell’allenamento ha voluto parlare con chiarezza e schiettezza alla sua squadra per eliminare ogni alibi sullo scontro, per dargli la consapevolezza di essere una squadra forte e che per la terza volta consecutiva può raggiungere una finale europea.

Recuperato Lukaku, De Rossi si affiderà di nuovo al belga come attaccante di riferimento. Ok anche Smalling, che però potrebbe partire dalla panchina: la coppia Mancini-Ndicka parte in vantaggio nella testa del tecnico. Ballottaggio a sinistra tra Spinazzola e Angelino, mentre a destra resta solo Karsdorp dato che Celik è squalificato e Kristensen indisponibile.

