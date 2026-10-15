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LE INDISCREZIONI | Dybala, filtra ottimismo: solo affaticamento, niente esami in programma

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Arrivano prime indicazioni rassicuranti sulle condizioni di Paulo Dybala, costretto a fermarsi all’intervallo della sfida di Champions League contro il Real Madrid. L’argentino aveva accusato un problema fisico che aveva spinto Gian Piero Gasperini a sostituirlo durante la pausa tra il primo e il secondo tempo.

Secondo quanto riferito da Manà Manà Sport, però, non ci sarebbero particolari motivi di preoccupazione: si tratterebbe soltanto di affaticamento, senza segnali che facciano pensare al momento a un problema muscolare più serio.

Per Dybala potrebbe essere prevista semplicemente una seduta di fisioterapia, mentre le sue condizioni continueranno a essere monitorate nelle prossime ore. Proprio per la natura del fastidio, il numero 21 giallorosso non dovrebbe nemmeno sottoporsi a esami strumentali.

Un primo sospiro di sollievo dunque per la Roma, soprattutto dopo l’allarme scattato durante la notte dell’Olimpico e in attesa invece di conoscere con precisione l’entità dell’infortunio accusato da Manu Koné.
FONTE: Manà Manà Sport

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