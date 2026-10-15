AS ROMA | Koné e Dybala, domani gli esami: giallorossi col fiato sospeso

La Roma resta in attesa. Dopo i problemi accusati nel corso della sfida di Champions League contro il Real Madrid, sia Manu Koné che Paulo Dybala si sottoporranno nella giornata di domani agli esami strumentali che dovranno chiarire definitivamente l’entità dei rispettivi infortuni.

Una novità importante riguarda proprio Dybala. Nelle ore successive alla partita erano filtrate sensazioni rassicuranti, con l’ipotesi che si trattasse soltanto di un affaticamento e che non fossero necessari ulteriori accertamenti. L’argentino verrà invece sottoposto ai controlli: soltanto domani sarà quindi possibile capire con certezza la natura del problema accusato all’intervallo di Roma-Real e stabilire se verrà effettivamente confermato il semplice affaticamento.

Più delicata, almeno sulla base delle prime indicazioni, appare invece la situazione di Koné. Il centrocampista francese si era fermato già nel primo tempo della gara dell’Olimpico e le modalità dell’uscita avevano immediatamente fatto scattare l’allarme. Nella giornata di oggi alcuni quotidiani hanno parlato della possibilità di una lesione muscolare, con interessamento del bicipite femorale della gamba destra.

Anche in questo caso saranno però gli esami di domani a stabilire il quadro esatto. Qualora venisse confermata una lesione muscolare, per Koné si profilerebbe uno stop piuttosto lungo, con conseguenze pesanti per una Roma già alle prese con diverse assenze e soprattutto con una situazione complicata a centrocampo.

Gasperini e lo staff medico aspettano dunque il verdetto degli accertamenti. Da una parte la speranza che per Dybala venga confermato un problema di lieve entità, dall’altra l’apprensione per Koné, le cui condizioni rappresentano in questo momento il motivo di maggiore preoccupazione. Domani la Roma saprà quanto pesante sarà stato anche dal punto di vista fisico il conto lasciato dalla notte contro il Real Madrid.