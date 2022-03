Le mosse della Roma: fuori in sei per Xeka e Parisi

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Se le cessioni di Pau Lopez, Cengiz Under e Justin Kluivert porteranno nelle casse della Roma una somma di circa 35 milioni di euro, Tiago Pinto non sembra intenzionato a fermarsi per garantire a Mourinho una rosa più competitiva ai nastri di partenza della prossima stagione, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

E per farlo passerà per le cessioni di giocatori attualmente in prestito ad altre società che non rientrano nei piani del club: si tratta di Alessandro Florenzi, Gonzalo Villar, Robin Olsen, William Bianda, Ante Coric e Bryan Reynolds. Di questi quello che ha maggiori possibilità di essere riscattato è Florenzi, per cui il Milan è pronto a sborsare 4.5 milioni di euro.

Dagli altri 5 a Trigoria si spera di tirar fuori una quindicina di milioni: chi vale di più al momento è sicuramente Villar, da cui la Roma vuole ricavare 7-8 milioni di euro. Reynolds sta finalmente giocando, ma trovare qualcuno disposto ad investire 3-4 milioni su di lui non sarà facile. Non più di 2-3 milioni il valore complessivo di Coric e Bianda. Stesso valore per Olsen, che è il portiere titolare della Svezia ma con la Roma ha solo un altro anno di contratto.

I nomi che sta seguendo adesso Pinto sono sostanzialmente due: il regista portoghese Xeka (Lille) e il terzino sinistro Parisi (Empoli). Ovviamente una parte di questo tesoretto sarebbe investito su questi due nomi, considerando che Xeka costerebbe zero (ma l’ingaggio potrebbe essere pesante) e Parisi ha un costo di circa 4 milioni.

La parte restante del budget verrebbe reinvestito su altri ruoli, con 13 milioni già impegnati per il riscatto di Oliveira.

Fonte: Gazzetta dello Sport