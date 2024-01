Le mosse di De Rossi: possesso palla e Dybala dietro due punte. Ai ragazzi: “Saranno cinque mesi di fuoco”

NOTIZIE AS ROMA – “Dobbiamo dare tutto per questa maglia, per questi tifosi, per questo club. Ma dobbiamo dare tutto anche per noi stessi“. Così Daniele De Rossi ha caricato la squadra nel suo primo discorso al gruppo da nuovo allenatore della Roma.

“Devono essere cinque mesi di fuoco in cui dare il massimo per riuscire a raggiungere gli obiettivi. Vi chiedo massima collaborazione e di stringere i denti anche nei momenti più complicati”. Poi tuti in campo per la prima sgambata in vista del Verona. Un momento emozionante per l’ex capitano, che ha accettato un contratto minimo, ben al di sotto del milione di euro, pur di avere la sua grande chance.

De Rossi ha intenzione di cambiare qualcosa nello schieramento della Roma, mettendoci qualcosa di suo: alla squadra chiederà soprattutto di avere il possesso della palla, un credo assorbito dal suo idolo Luis Enrique. Ci sarà poi grande curiosità sul modulo che vorrà adottare, ma appare scontata la conferma della difesa a tre che utilizzava anche alla Spal.

La novità principale, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è l’utilizzo di Paulo Dybala dietro a due punte, che in questo caso saranno Belotti e Lukaku. Una Roma quindi più offensiva, che proverà a sfruttare maggiormente la qualità che ha in attacco.

Fonte: Gazzetta dello Sport