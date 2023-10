Le mosse di Mou per il Frosinone: Celik nei tre e Cristante a centrocampo. Convocato Joao Costa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho non cambia. Per la delicata sfida di questa sera il tecnico portoghese decide di confermare la difesa a tre nonostante le assenze.

Ma non sarà Cristante a fare il vice Smalling/Llorente: nel ruolo di centrale di difesa infatti dovrebbe agire con ogni probabilità Gianluca Mancini, con Celik braccetto di destra e Ndicka a sinistra.

Sulle fasce si va verso la conferma di Kristensen e Spinazzola, mentre a centrocampo spazio ancora al terzetto formato da Cristante, Paredes e Pellegrini.

Non si cambia nemmeno in attacco: Dybala e Lukaku non si toccano. Per Belotti ci sarà spazio in coppa giovedì prossimo contro il Servette, mentre Azmoun potrebbe anche avere spazio a gara in corso. Convocazione a sorpresa per il giovane esterno brasiliano Joao Costa, attaccante mancino della Primavera di Guidi. Indosserà la maglia numero 67.

