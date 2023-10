Incognita Olimpico: fischi o applausi? Stasera debutta la terza maglia

NOTIZIE AS ROMA – Quale accoglienza riserverà stasera lo Stadio Olimpico a Josè Mourinho e i suoi calciatori? La squadra si aspetta qualche fischio, magari al momento della lettura delle formazioni: lecito attendersi del malumore visti i risultati ottenuti in questo inizio di campionato.

Molto meno probabili invece i fischi per lo Special One, che sembra avere ancora il favore dell’Olimpico. Durante la partita però non sono previste contestazioni, anzi, dagli spalti ci sarà ancora il massimo supporto alla squadra. L’obiettivo resta quello di trascinare la Roma alla vittoria: se le risposte da parte dei giocatori non dovessero essere quelle attese, a fine partita ci sarà spazio per i fischi.

Intanto contro il Frosinone, nonostante la partita casalinga, ci sarà il debutto della terza maglia giallorossa. I giocatori indosseranno il kit nero che sta spopolando in Italia, ma anche all’estero: con le rifiniture giallorosse e il lupetto di Gratton è sicuramente una delle divise più ambite da tifosi (della Roma e non solo) e collezionisti.

Basti pensare che nel giorno della presentazione del kit sono state vendute già un migliaio di maglie: numeri triplicati nelle giornate successive e pronti a aumentare nel corso delle prossime settimane, soprattutto se stasera la nuova maglia dovesse portare fortuna alla Roma.

