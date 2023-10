(LIVE!) ROMA-FROSINONE: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – La Roma ci riprova. Dopo la batosta di Marassi e l’avvio shock di campionato, la squadra giallorossa ospita in casa il Frosinone nel tentativo di imprimere una svolta alla propria stagione.

I ciociari, neopromossi, sono invece partiti molto bene: Eusebio Di Francesco è riuscito a dare un’impronta chiara di gioco alla sua squadra, che questa sera all’Olimpico, al contrario della Roma, giocherà con la testa sgombra e con ben poco da perdere.

Mourinho ha chiesto ai suoi qualcosa in più, ora però è il momento di far parlare il campo: per i giallorossi non può esserci altro risultato che la vittoria, altrimenti la crisi si farebbe sempre più profonda.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 18:45 – Cielo sereno e clima quasi estivo nella Capitale. Cancelli aperti all’Olimpico, che comincia lentamente ad affollarsi: anche oggi previsto il tutto esaurito. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Bove, Joao Costa, Belotti, Azmoun.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soule, Cheddira, Caso. All.: Di Francesco.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Romagnoli, Lusuardi, Bourabia, Lulic, Ibrahimovic, Garritano, Kvernadze, Reinier, Baez, Cuni.

ARBITRO: Marchetti di Ostia.

ASSISTENTI: Mondin-Cipressa.

IV UOMO: Piccinini.

VAR: Abbattista.

ASS. VAR: Irrati.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini