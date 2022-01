Leader in campo e nello spogliatoio: il “no vax” della Roma ora prende tempo

AS ROMA NOTIZIE – Emergono nuovi particolari, o meglio indizi, sul giocatore della Roma che ha rifiutato di vaccinarsi e che rischia di non poter più scendere in campo dopo le nuove disposizioni del governo.

Stando a quanto scrive Il Messaggero (S. Carina) si tratta di un titolare di Mourinho, di un giocatore fondamentale per la squadra, sia in campo che all’interno dello spogliatoio. Per questo motivo la Roma non vuole perderlo, e sta cercando di convincere il giocatore a vaccinarsi.

Il diretto interessato, scrive il quotidiano romano, ha preso tempo, consapevole tuttavia a cosa potrebbe andare incontro qualora decidesse di non vaccinarsi: il taglio dello stipendio, sulla falsariga di quanto comunicato a fine novembre dal Bayern Monaco ai 5 elementi no Vax in squadra.

Fonte: Il Messaggero