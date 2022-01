Spogliatoio contro e zero empatia: ecco perchè Mou ha scelto di cambiare vice

AS ROMA NEWS – Emergono nuovi particolari sulla scelta, che sarebbe stata dello stesso Josè Mourinho, di cambiare vice allenatore.

Il racconto dei fatti arriva dalle pagine de La Repubblica (M. Pinci): da qualche tempo i rapporti si erano sfilacciati, colpa di alcuni errori commessi dal giovane collaboratore di Mou che hanno compromesso il rapporto di fiducia con lui e con il resto dello staff.

Ma soprattutto è con i giocatori che non funzionava: nessuna empatia, anzi. A un certo punto lo spogliatoio lo ha rigettato. Come un corpo estraneo che non sente proprio. Condizione già emersa a Londra: anche lì si era dimostrato impopolare, anche lì le sue indicazioni a bordo campo trovavano giocatori impermeabili.

La fiducia che aveva meritato grazie alle sue capacità analitiche si è esaurita nei mesi romani. E non da ieri: erano già tre settimane che il tecnico aveva deciso l’avvicendamento, iniziando a fare colloqui, che hanno portato alla scelta di Salvatore Foti. Referenze ottime, esperienza di Serie A e il fatto che sia italiano le caratteristiche che hanno portato Mou a scegliere lui come vice.

Fonte: La Repubblica