Esplode il caso dei calciatori non vaccinati. Sansone fa la prima dose e si sfoga: “Viviamo in un mondo di m…”

ALTRE NOTIZIE – Il mondo del calcio deve cominciare a confrontarsi seriamente con il nuovo decreto del Governo Draghi che impone ai calciatori di essere in possesso del super green pass per poter svolgere il proprio lavoro.

I giocatori infatti, per poter scendere in campo, dovranno essere vaccinati o guariti da meno di sei mesi per poter continuare regolarmente l’attuale stagione.

Una situazione che mette spalle al muro la trentina di elementi no vax tuttora presenti nelle rose delle squadre del massimo campionato, uno di questi anche nella Roma, e che pone i club nella difficile situazione di cercare di convincere i propri tesserati, lautamente pagati, a sottoporsi all’iniezione.

E’ il caso di Nicola Sansone, attaccante del Bologna, che si è sfogato con un post durissimo su Instagram proprio nel giorno in cui aveva ricevuto la prima dose: “Viviamo in un mondo di mer*a in cui i diritti umani non contano un caz*o! Non esiste più la libertà di scelta”, ha tuonato il giocatore.

Il Bologna conta di convincere anche gli altri due giocatori no vax in rosa, altrimenti dal 10 gennaio non potranno scendere in campo, complicando le già limitate opzioni a disposizione di Mihajlovic.

Fonte: Repubblica.it