AS Roma: “Due calciatori vaccinati positivi al Covid” (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato la positività al Covid di due giocatori della Prima squadra. Ecco quanto si legge nella nota del club:

“L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori – vaccinati – sono risultati positivi al COVID-19.

Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare.”

Stando a quanto racconta il portale on line del Corriere dello Sport, uno dei due positivi è lo spagnolo Borja Mayoral, rientrato da Dubai per le vacanze di Natale.

Più tardi è lo stesso Mayoral ad uscire allo scoperto scrivendo su Instagram: “Ciao a tutti, oggi mi hanno comunicato di essere positivo al Covid. Io sto bene, isolato in casa e seguendo tutti i protocolli. Nel frattempo mi alleno in casa in attesa di poter tornare con la squadra”.