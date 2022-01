Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Mou vuole Ndombele per rinforzare il centrocampo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua il casting per il centrocampo in vista della prossima apertura del mercato.

Oltre a Kamara, che sembra essere passato davanti a Grillitsch, il club giallorosso starebbe pensando anche a Tanguy Ndombele del Tottenham. A riferirlo è “Soccer Saturday“, programma sportivo inglese in onda su Sky Sports.

Il centrocampista francese, 25 anni, sta trovando poco spazio con Antonio Conte e per questo la Roma sta pensando a lui per rinforzare la mediana.

Josè Mourinho conosce particolarmente bene il calciatore, avendolo allenato durante la sua esperienza al Totttenham.

Fonte: Sky Sports