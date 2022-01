Mou e Pinto in pressing sul titolarissimo no vax per convincerlo a vaccinarsi: le ultime

AS ROMA NEWS – Si torna a parlare del caso “no vax” dentro la Roma dalle pagine dell’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani). Il club sa dallo scorso inverno di avere un calciatore che non ha voluto saperne di vaccinarsi nella rosa.

Si tratta di un titolare fondamentale per il sistema di gioco, vecchio o nuovo che sia, di Mourinho. Dal 10 gennaio, secondo l’ultimo decreto governativo, anche gli atleti di sport di squadra all’aperto potranno fare attività agonistica solo se in possesso del super green pass che si ottiene esclusivamente con il vaccino oppure con la guarigione avvenuta negli ultimi sei mesi.

Insomma non sarà più sufficiente il tampone per scendere in campo e frequentare gli spogliatoi. Il titolare, quindi, tra 9 giorni non avrebbe più il permesso di lavorare a Trigoria.

Ovviamente Mourinho non vuole perderlo e in queste ore, con Pinto, sta provando a convincerlo. Il calciatore ci sta pensando, anche perché sa a che cosa potrebbe andare incontro.

Fonte: Il Messaggero