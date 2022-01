Verso Milan-Roma: Pellegrini torna a disposizione, si riferma El Shaarawy

NOTIZIE ROMA CALCIO – Quattro giorni alla Befana e alla sfida che metterà la Roma di fronte al Milan alla ripresa del campionato.

I giallorossi possono sorridere per il recupero di Lorenzo Pellegrini, tornato ad allenarsi ieri con il resto del gruppo: il capitano è dunque recuperato e contro i rossoneri ci sarà dal primo minuto.

Chi invece rischia di perdersi il match dell’epifania è Stephan El Shaarawy: il Faraone, tornato a disposizione di Mou prima della sosta di Natale, ha accusato di nuovo qualche problema fisico e ieri non si è allenato con il resto della squadra.

Out anche Spinazzola, mentre è in dubbio Borja Mayoral: la sua fidanzata è risultata positiva al Covid, e lui è finito in isolamento. Da capire poi le altre situazioni legate al Coronavirus: c’è un positivo “lieve” nel gruppo squadra (di cui non si è fatto il nome) che potrebbe negativizzarsi a breve.

Più complicato il caso del titolare no vax che rischia di non giocare se non si deciderà a vaccinarsi: Mourinho e Pinto sono in pressing per convincerlo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport