Maitland-Niles verso la Roma, la trattativa prosegue e la chiusura è più vicina: le ultime

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Maitland-Niles si avvicina alla Roma, la chiusura è più vicina. Lo scrivono le edizione odierne di Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) e Corriere dello Sport (R. Maida).

Da giorni la Roma lo sta trattando con la formula del prestito con diritto di riscatto cercando di superare le resistenze dell’Arsenal, che invece vorrebbe far scattare l’obbligo del riscatto in base a un numero di presenze abbastanza basso.

Gli inglesi chiedono a giugno un pagamento di 15 milioni, mentre i giallorossi non vogliono superare i 10 milioni. Si può lavorare con i bonus, però a Trigoria sanno che la società londinese è dura nelle trattative, come ha insegnato il caso Xhaka dell’estate scorsa.

In ogni caso Maitland-Niles ieri non ha giocato nella tesissima sfida contro il Manchester City e tutto lascia pensare che la trattativa si possa chiudere, anche perché l’accordo col giocatore – per lui è pronto un quadriennale da 2,5 milioni a stagione – è stato già raggiunto.

Tra l’altro, Maitland-Niles ha avuto contatti anche con Abraham, londinese anche lui, che conosce da tempo. Ovvio, però, che la Roma pensi anche a un piano B, che è stato individuato in Almamy Touré, 25 anni, maliano naturalizzato francese, che gioca nell’Eintracht Francoforte, anche lui col contratto in scadenza nel 2023. Possibile che sia solo uno specchietto per le allodole per far sì che l’Arsenal arrivi a più miti consigli.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport