LECCE-ROMA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma passa anche a Lecce, decide un gol di misura di Artem Dovbyk. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Via del Mare per affrontare i salentini nel match valido per la trentesima giornata di campionato:

Svilar 7 – Reattivo nelle conclusioni in porta, perfetto nelle uscite.

Mancini 6 – Gara attenta condita da un gol annullato dopo un interminabile controllo VAR.

Hummels 6 – Il campo scivoloso non lo aiuta, ma gioca con buona concentrazione.

Ndicka 6,5 – Si esalta nel fango del Via del Mare. Rapido e puntuale nelle chiusure.

Saelemaekers 5,5 – Peperino ma un po’ fumoso. Si becca un giallo davvero stupido che pesa tanto in vista della Juve. Dall’85’ El Shaarawy sv.

Konè 5 – Il gol fallito a due passi da Falcone grida vendetta. Si perde d’animo e commette qualche svarione dopo un avvio di gara promettente.

Cristante 6 – Un suo passaggio errato stava per costare caro ai suoi compagni, ma da un suo lancione nasce anche il gol partita di Dovbyk. Sufficienza stiracchiata.

Angelino 5 – Sbaglia, e di tanto, un gol a porta vuota sul suo piede preferito. Un errore pesantissimo che avrebbe cambiato l’inerzia del match. Lo spagnolo sembra risentire di quel grossolano strafalcione, partita al di sotto dei suoi standard.

Soulè 6 – Inizia con bel piglio, ma piano piano il Lecce gli prende le misure. Lui non si perde d’animo e prova a battagliare fino all’ultimo. Dal 72′ Baldanzi 6 – Entra con le giuste intenzioni in campo.

Pellegrini 5,5 – Leggerino, monopasso e poco incisivo. Non sembra in grado di uscire dalla mediocrità in cui è piombato. Dal 72′ Shomurodov 6 – Fa sentire meno solo Dovbyk.

Dovbyk 7 – Solita partita dai due volti, con qualche buon attacco della profondità e qualche buona sponda alternate però a una certa inconsistenza in area avversaria. Ma anche stasera, nel momento peggiore, trova un gol pesantissimo da bomber vero che cambia pesantemente il voto alla sua prestazione. Dall’85’ Pisilli sv.

CLAUDIO RANIERI 6,5 – La Roma non brilla, ma porta a casa i tre punti e la settima vittoria consecutiva. I cambi risultano indovinati, specie l’intuizione della doppia punta che dà la svolta al match.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini