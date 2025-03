ROMA ALLO STATO DELL’ARTEM

AS ROMA NEWS – La Roma continua a volare e non intende fermarsi. Settima vittoria consecutiva, questa volta su un campo tutt’altro che semplice come quello del Lecce, e sorpasso alla Lazio almeno fino a lunedì sera. La squadra di Ranieri porta a casa il bottino pieno e si prepara al rush finale posizionandosi a sole tre lunghezze dalla Juventus, prossima avversaria in campionato, e mantenendo il distacco di quattro punti dal Bologna, che occupa il quarto posto. Una rincorsa che sembrava impossibile solo qualche mese fa, ora si fa incredibilmente concreta, alimentando speranze e ambizioni.

Ma battere il Lecce non è stato affatto semplice. La Roma parte con il piglio giusto, impone il proprio gioco ma spreca occasioni incredibili. Clamorosi gli errori sotto porta: Angelino fallisce una chance colossale calciando malamente a lato a porta spalancata, mentre Koné si fa ipnotizzare da Falcone dopo un pasticcio incredibile della retroguardia salentina. Occasioni sprecate che sembrano minare le certezze dei giallorossi, tanto che col passare dei minuti il ritmo cala, il gioco si fa più frammentato e il Lecce prende coraggio.

Nella ripresa, i padroni di casa iniziano a crederci di più, sfruttando anche una Roma meno lucida e più imprecisa nella gestione del pallone. La serata sembra stregata quando Mancini trova la rete del vantaggio, ma dopo un lungo controllo VAR il gol viene annullato, gelando le speranze romaniste. Ranieri capisce che serve una scossa e la trova con una mossa coraggiosa: dentro Shomurodov accanto a Dovbyk per aumentare il peso offensivo. Una scelta che si rivelerà determinante.

A pochi minuti dal termine, arriva la svolta. Un lancio lungo di Cristante finisce nella zona calda, Dovbyk protegge palla, si libera di Baschirotto con una sterzata decisa e calcia di sinistro sul primo palo, sorprendendo Falcone. Un gol pesantissimo, che abbatte il Lecce e scatena l’esultanza romanista. Il colpo del ko arriva nel momento più delicato, segno di una squadra che ha imparato a soffrire e a colpire nel momento giusto, ma che continua a dipendere maledettamente dai gol del suo criticatissimo centravanti.

La Roma esce vittoriosa dal Via del Mare e continua la sua rincorsa. La sfida di domenica contro la Juventus sarà una sfida al cardiopalma: lo scontro diretto all’Olimpico potrebbe riaprire definitivamente il discorso Champions, ma servirà una prestazione senza sbavature. Ranieri dovrà fare i conti con assenze pesanti, come quella di Saelemaekers, ingenuo nel farsi ammonire e dunque squalificato. Ma ciò che resta è un dato incontrovertibile: questa Roma ha carattere, determinazione e la voglia di sognare fino all’ultimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini