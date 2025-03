Panchina Roma, la lista segreta di Friedkin resta un mistero

NOTIZIE AS ROMA – La corsa alla panchina della Roma è ufficialmente iniziata. Con Claudio Ranieri che ha chiarito di non voler proseguire oltre questa stagione, ma che ieri nel post partita di Lecce si è rifiutato di dare ulteriori indizi sul prescelto, il club giallorosso si trova di fronte a una scelta cruciale per il futuro. La lista di nomi presentata a Dan Friedkin resta top secret, e per sciogliere ogni dubbio bisognerà aspettare il comunicato del presidente. Intanto però sui giornali si continua a parlare dei possibili e principali candidati alla successione, non semplice, di mister Ranieri.

Gasperini, il nome giusto ma già scartato?

Il nome di Gian Piero Gasperini sembrava tra i più papabili: un allenatore capace di valorizzare giovani e giocatori esperti, con esperienza europea e abituato a lavorare senza investimenti faraonici. Tuttavia, Ranieri ha smorzato l’entusiasmo con un netto: “Non sarà lui“. Verità o strategia per depistare? La Roma apprezza il tecnico dell’Atalanta, che potrebbe proseguire con la difesa a tre e ritroverebbe Dybala (allenato a Palermo) e Mancini (cresciuto a Bergamo). Tuttavia, Gasperini ha sempre avuto un rapporto difficile con alcuni senatori e la sua gestione richiede un adattamento tattico non scontato.

L’indizio di Ranieri: nome inizialmente non apprezzato

Ranieri ha lasciato trapelare un dettaglio intrigante: “Magari all’inizio il nome non sarà apprezzato“. Un indizio che ha scatenato speculazioni su ex allenatori della Lazio come Sarri o Pioli. Entrambi sono tecnici esperti e con un’idea di gioco definita, ma il passato biancoceleste li renderebbe scelte divisive per la piazza romanista. Difficile immaginare un’accoglienza calorosa.

La carta dei giovani emergenti: Italiano e De Zerbi

Un’altra opzione per i Friedkin potrebbe essere quella di puntare su un allenatore emergente ma già affermato. Dopo l’esclusione di Farioli, i nomi più caldi sono Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi. Entrambi amano un calcio propositivo e costruito dal basso. De Zerbi, in particolare, ha già dimostrato il suo valore in Premier League e conosce bene Leonardo Balerdi, difensore argentino nel mirino della Roma. Italiano, invece, ha già esperienza in Serie A e potrebbe essere una scelta interessante se la Roma decidesse di puntare su un progetto a lungo termine.

Allegri e Mancini, i nomi di esperienza

Tra i tecnici di spessore internazionale attualmente senza squadra, spiccano due nomi: Massimiliano Allegri e Roberto Mancini. Allegri, fresco di esperienza alla Juventus, è tornato di attualità, anche se l’indizio di Ranieri sul nome poco apprezzato potrebbe penalizzarlo. Inoltre, il recente rinnovo di Leandro Paredes rappresenta un ostacolo, vista la frattura tra i due ai tempi della Juventus. Mancini, oggi libero dopo l’esperienza con l’Arabia Saudita, ha già allenato la Lazio e l’Inter con ottimi risultati, ma la sua candidatura sembra meno concreta.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Tuttosport