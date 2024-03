LECCE-ROMA: arbitra Marcenaro con Paterna al VAR

AS ROMA NEWS – Sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova l’arbitro che dirigerà Lecce-Roma di lunedì prossimo.

Al VAR invece scelto Paterna coadiuvato da Di Paolo. Modin e Moro saranno gli essistenti, mentre Marinelli sarà il quarto uomo.

Queste le designazioni complete per le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile.

NAPOLI – ATALANTA Sabato 30/03 h.12.30

PAIRETTO

COLAROSSI – GARZELLI

IV: GUALTIERI

VAR: VALERI

AVAR: DI BELLO

GENOA – FROSINONE Sabato 30/03 h.15.00

SACCHI

PALERMO – LAUDATO

IV: PERENZONI

VAR: MARIANI

AVAR: SERRA

TORINO – MONZA Sabato 30/03 h.15.00

AURELIANO

ROSSI C. – CORTESE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: LA PENNA

AVAR: PATERNA

LAZIO – JUVENTUS Sabato 30/03 h.18.00

COLOMBO

PRETI – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CHIFFI

FIORENTINA – MILAN Sabato 30/03 h.20.45

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

BOLOGNA – SALERNITANA Lunedì 01/04 h. 12.30

FELICIANI

ROSSI L. – ROSSI M.

IV: RUTELLA

VAR: GUIDA

AVAR: LA PENNA

CAGLIARI – H. VERONA Lunedì 01/04 h. 15.00

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

SASSUOLO – UDINESE Lunedì 01/04 h. 15.00

FABBRI

DEL GIOVANE – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: DI BELLO

LECCE – ROMA Lunedì 01/04 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MORO

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

INTER – EMPOLI Lunedì 01/04 h. 20.45

DIONISI

VALERIANI – FONTEMURATO

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI