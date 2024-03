Roma, ecco i magnifici sette: con la Champions in tasca De Rossi chiederà la loro conferma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini in difesa, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Leandro Paredes a centrocampo, Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Stephan El Shaarawy in attacco.

Sono questi i sette pilastri della Roma di De Rossi, i calciatori a cui il nuovo tecnico non rinuncerebbe mai e che considera dei titolarissimi del suo 4-3-3 che sta riportando la Roma nelle posizioni che le competono.

Mancini è un intoccabile: a lui il mister assegna sempre la prima maglia nel ruolo di centrale di difesa, con Llorente, Huijsen e Ndicka a ruotargli al fianco. Paredes, Pellegrini e Cristante sono invece l’anima e il cuore pulsante della squadra, tre calciatori che mescolano forza, esperienza e qualità e che compongono l’ossatura di base della mediana giallorossa.

Infine c’è il tridente d’attacco: Dybala e Lukaku sono i due assi della rosa romanista, calciatori di spessore mondiale in grado di dare la svolta alle partite con una giocata. A loro si aggiunge il Faraone, tornato agli antichi fasti dopo che De Rossi lo ha riportato a giocare nella sua posizione ideale.

Sono questi i magnifici sette della rosa romanista, presente e (possibilmente) futuro della squadra che De Rossi vorrebbe allestire il prossimo anno. La missione è solamente una: superare in classifica il Bologna per tornare nel torneo più prestigioso d’Europa. Con la Champions in tasca e con i soldi che il club ne ricaverà, il mister chiederà di poter contare ancora sui suoi pilastri nella rosa. Starà poi ai Friedkin, di concerto col nuovo ds, provare ad accontentarlo.

Fonte: Corriere dello Sport

