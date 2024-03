NOTIZIE AS ROMA – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma tornerà in campo il lunedì di Pasquetta.

i giallorossi di Daniele De Rossi sono attesi dal Lecce allo Stadio Via del Mare alle 18.00 nella 30esima giornata di campionato. E, come sempre, anche i tifosi non faranno mancare il loro sostegno.

E’ infatti andato sold-out il settore ospiti riservato ai romanisti, che saranno in circa oltre mille in salento per seguire i capitolini.