Lo sprint di Tammy: Abraham già in forma. Baldanzi e Dybala ok per il Lecce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La ripresa degli allenamenti a Trigoria ci sarà soltanto domani, quando mister De Rossi potrà riabbracciare gran parte dei nazionali. Ma c’è anche chi ha deciso di sfruttare questa pausa per lavorare forte e rimettersi in pari dei compagni.

Stiamo parlando di Tammy Abraham, tornato da qualche giorno a lavorare in gruppo. E dunque pronto a rientrare in campo dopo la convocazione simbolica di qualche giorno fa contro il Sassuolo.

Abraham sta spingendo forte, dando già dei segnali importanti al suo allenatore: corre, lotta, contrasta, tira. Fisicamente sta bene, e appare tirato a lucido. Dovrà trovare necessariamente il ritmo partita, perchè quello dopo dieci mesi di stop è impossibile riaverlo come per magia.

Ma i segnali arrivati in questi giorni sono tutti positivi. Tammy scalpita, ma servirà prudenza. E’ possibile che il calciatore venga nuovamente convocato da De Rossi per la trasferta di Lecce, anche se per il suo ritorno in campo bisognerà forse aspettare qualche partita in più. Senza Azmoun, rimasto vicino ai suoi compagni di nazionale, sarà però importante riavere Abraham in campo al più presto.

Intanto alla ripresa degli allenamenti è previsto il rientro in gruppo di Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi. Entrambi hanno superato i rispettivi problemi fisici e puntano a esserci alla ripresa del campionato. La Joya partirà titolare con Lukaku, l’ex Empoli gli darà il cambio a partita in corso.

Fonti: Il Romanista / Il Messaggero / Corriere dello Sport

