Smalling rientra, ma ora la Roma è pronta a venderlo

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Chris Smalling prepara l’ennesimo rientro. Dopo il calvario vissuto per il problema al tendine del ginocchio, il centrale inglese è rimasto 20 giorni ai box per una contusione alla caviglia.

Questo ennesimo infortunio è arrivato nel momento peggiore della stagione, e cioè proprio quando l’ex Manchester United aveva ripreso a giocare. La caviglia, si sa, è un punto molto delicato per un calciatore, specie se “acciaccato” come Smalling.

Ora però Chris è pronto a tornare in campo. Il suo rientro in gruppo è atteso per questa settimana, dunque è possibile che l’inglese venga convocato da De Rossi per Lecce-Roma. La speranza è di averlo comunque a pieno regime per le prossime decisive partite e per questo durissimo finale di stagione.

Poi però le porte di Trigoria saranno pronte a spalancarsi in estate. La Roma, che lo aveva trattenuto a tutti i costi rifiutando anche una buona offerta dall’Arabia Saudita, ora è prontissima a cederlo e non ci penserà due volte davanti a una proposta per il 34enne.

Il guaio è che al momento gli acquirenti latitano per via dei problemi fisici palesati durante l’anno. La speranza della Roma è che Smalling faccia un ottimo finale di stagione in modo da stuzzicare di nuovo le fantasie saudite.

Fonte: Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!