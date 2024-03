Zaniolo: “Ridatemi la Serie A. Ho la Roma nel cuore, mai alla Lazio. De Rossi nato per allenare”

AS ROMA NEWS – L’ex giallorosso Nicolò Zaniolo parla oggi al Corriere dello Sport rilasciando un’intervista dove lancia segnali d’amore alla Roma, chiude le porte alla Lazio e si candida per un ritorno in Italia.

“Ridatemi la Serie A”, il virgolettato di Zaniolo che apre l’edizione odierna del quotidiano. L’avventura in Premier League dell’attaccante 24enne non sta andando molto bene, e per questo ora Nicolò punta a tornare nel nostro campionato nel corso del prossimo mercato estivo.

La Lazio si era fatta avanti, ma l’ex giallorosso chiude le porte: “Mi consiglierei a tanti club, ma non andrei mai alla Lazio, sarebbe improponibile”. Parole d’amore invece per la Roma e per il suo nuovo tecnico: “De Rossi è nato per allenare, ho la Roma nel cuore. È stata una grande storia. Ho amato tanto e sono stato ricambiato. Ma le cose nel calcio come nella vita finiscono“.

Una battuta anche sull’esonero di Mourinho: “Non so cosa dire, non me lo aspettavo e mi dispiace per lui. Ma non conoscendo la situazione dall’interno non posso commentare”. Quindi la candidatura verso i club interessati: “Sono cresciuto e maturato”.

In estate Zaniolo lascerà l’Aston Villa e farò ritorno (solo di passaggio) al Galatasaray, ma poi il suo procuratore proverà a lavorare per il suo rientro in Italia. Milan e Fiorentina i due club più interessati all’attaccante mancino. La Roma attende e spera che il cartellino del giocatore si rivaluti, vantando ancora una percentuale (il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita dei turchi e i 16,5 milioni pagati dal Galatasaray ai giallorossi) sulla rivendita giocatore.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!