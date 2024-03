Calciomercato Roma, De Rossi chiede Gollini come secondo di Svilar

AS ROMA NEWS – La Roma ha trovato in casa il suo prossimo primo portiere: l’esplosione di Mile Svilar permetterà al club di concentrarsi soltanto sul vice da rintracciare sul mercato in estate.

Stando a quanto rivela in questi minuti il portale Tuttomercatoweb.com, l’idea che si sta facendo strada dentro Trigoria porta a Pierluigi Gollini, 29 anni, estremo difensore del Napoli in prestito dall’Atalanta.

Il portiere classe ’95 è in prestito agli azzurri, che potrebbero riscattarlo per circa 7 milioni, ma è difficile che questo avvenga dopo appena 7 presenze giocate in Serie A con la maglia dei partenopei.

Gollini rappresenterebbe invece una buona occasione per la Roma che si ritroverebbe in casa un altro portiere affidabile e di ottima esperienza, in grado di integrarsi da subito anche nello spogliatoio ritrovando pure qualche ex compagno all’Under 21. Il giocatore piace molto a De Rossi, che lo vorrebbe come alternativa di livello a Svilar.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

