La Repubblica: “Clima di terrore a Trigoria. A Lina Souloukou la situazione sta sfuggendo di mano”

AS ROMA NOTIZIE – Non c’è giorno che passa senza che il quotidiano La Repubblica non dedichi alla Roma un articolo nel quale si delinea un quadro a tinte fosche di Trigoria.

Oggi il giornale descrive così, in un pezzo di Piero Torri dal titolo “Sos Trigoria: ora va rimessa al centro la squadra“, la situazione che si vive all’interno del club giallorosso: “Video proibiti, rubati e diffusi, con tanto di procuratori sportivi e civili all’opera. Licenziamenti chissà se legittimi. Ferie forzate. Veleni interni ed esterni. Un clima di paura che si taglia a fette appena qualcuno entra nella sede di viale Tolstoj o a Trigoria”.

Il quotidiano prosegue: “Che sta succedendo nella Roma? Di certo c’è che al Ceo Lina Soulouku, che sta assumendo i totali poteri nel club, la situazione sembra stia sfuggendo di mano“. Colpa, secondo l’estensore dell’articolo, anche della mancanza di figure apicali all’interno del club.

“A parte la dottoressa Souloukou, chi mastica calcio? Non sarà il caso di rimettere al suo posto la priorità squadra per rispetto di milioni di tifosi che sono la cassaforte del club?”, conclude il pezzo.

Fonte: La Repubblica

