Lesione muscolare di secondo grado per Immobile: salta il derby, torna nel 2023

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente derby per Ciro Immobile, che dunque tornerà in campo con la Lazio solo nel 2023.

Questo quanto hanno stabilito i controlli effettuati oggi dall’attaccante biancoceleste: confermati i timori del giocatore, che ha riportato una lesione di secondo grado ai flessori della coscia sinistra.

Stop dunque di 5-6 settimane per Immobile, che dovrà saltare tutte le partite da qui fino alla pausa per il Mondiale in Qatar. Un’assenza pesante per Sarri, che dovrà giocare senza centravanti di ruolo.

Fonte: Sky Sport