LETSCH: “Partita andata secondo i piani. Avremmo potuto anche vincere, deluso per l’eliminazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Thomas Letsch, allenatore del Vitesse, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico degli olandesi ai microfoni di Sky Sport:

“La partita è andata più o meno secondo i piani. Nel complesso avremmo potuto anche vincere. All’inizio abbiamo avuto problemi a giocare in avanti, ma dopo l’intervallo le cose sono migliorate”.

Sul gol di Wittek.

“Sorprendente. Un po’ come il suo gol contro il Tottenham Hotspur. La chance di Adrian Grbic sullo 0-2? Non hai molte occasioni contro questa squadra e questa non è stata una possibilità da poco. Avremmo dovuto sfruttarlo, ma è andata così. Sono deluso per la fine di questa avventura europea”.