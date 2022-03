ROMA-VITESSE 1-1: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena conclusa la gara di ritorno di Conference League tra la Roma e il Vitesse con il punteggio di 1 a 1, un risultato che permette ad Abraham e compagni di volare ai quarti di finale.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Praticamente mai impegnato dai giocatori olandesi. Nulla può sula conclusione imparabile di Vittek.

Ibanez 5,5 – Mostra le spalle a Vittek in occasione della conclusione in porta del mancino. Cerca di trovare maggior fortuna con qualche sortita offensiva.

Smalling 6,5 – Usa tutte le armi a sue disposizione per reggere la difesa sulle sue spalle.

Kumbulla 6 – Prestazione senza grosse sbavature.

Maitland-Niles 5 – Conferma i limiti con una prestazione modesta. Dal 66′ Karsdorp 7 – Lampante la differenza con il suo collega di reparto. Decisivo il suo assist che regala la qualificazione ai giallorossi.

Mkhitaryan 5,5 – Cerca di dare smalto alla manovra giallorossa, ma ci riesce a sprazzi. Nella ripresa cala visibilmente con errori non da lui.

Veretout 5 – Non si capisce cosa sia successo a questo ragazzo, ormai appiattito su prestazioni modeste. Dal 66′ Cristante 6,5 – Con lui in campo la mediana ha molta più sostanza e fosforo.

Pellegrini 5 – Involuto. Tanti, troppi errori di precisione nei passaggi che non sono da lui. Dal 91′ Bove sv.

Vina 5,5 – Si impegna e cerca di trovare la strada del gol con un paio di conclusioni apprezzabili. Ma i suoi limiti restano evidenti. Dal 66′ El Shaarawy 6,5 – Riesce a dare smalto alla manovra offensiva giallorossa. Dà il via all’azione che porta al pareggio-qualificazione.

Zaniolo 5 – Non riesce praticamente mai ad accendersi, finendo per sbattere sempre addosso ai difensori avversari Dal 79′ Felix 6 – Dà un minimo di imprevedibilità in più all’attacco.

Abraham 7 – Segna sempre lui. La squadra però per ottantanove minuti fatica a offrirgli palloni interessanti. Solo al novantesimo gli arriva quello giusto, che lui non sbaglia.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma centra l’obiettivo dei quarti di finale, ma la squadra conferma anche oggi tutti i suoi limiti evidenti. La rosa sarà anche più profonda, ma quando l’allenatore tenta un minimo turn-over, la squadra fatica troppo a essere efficace. Decisivi i cambi.

Giallorossi.net – A. Fiorini