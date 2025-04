L’Europa per i big: rinnovo Svilar e Ndicka leader, ma prima serve qualificarsi

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Il futuro è adesso. Manovre di mercato, nuovo allenatore, nuovo Ceo, il progetto dello stadio. Ma ogni decisione, ogni sogno di grandezza, dovrà passare inevitabilmente dall’Europa, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Confermare i top giallorossi è una priorità come battere il Verona e vincere più scontri diretti possibile. Se il tecnico Ranieri ha già contribuito a preparare il terreno con il rilancio e la conferma di Dybala e Paredes, ora la Roma vuole proseguire l’opera ripartendo da Ndicka e Svilar. Il portiere ha gli occhi di mezza Europa addosso: in Premier piace a tanti, in Germania al Bayern.

La prima offerta di rinnovo della Roma (1,6 milioni più bonus) è stata rispedita al mittente, il portiere ne ha chiesti 4, ma la società negli ultimi giorni si è avvicinata molto all’estremo difensore: l’impressione è che se dovesse arrivare a 3-3,5 milioni (più bonus) il prolungamento di contratto vedrà la luce.

L’altro punto fermo individuato da allenatore e club è Saelemaekers, per il quale la Roma dovrebbe versare però 20 milioni al Milan per il riscatto. Nell’operazione dovrebbe entrare Abraham e forse anche Cristante per abbassare il costo del belga (magari 6-7 milioni di conguaglio più il cartellino di Bryan).

La doppia sfida dell’Europa e della conferma dei big prevede inoltre il rinnovo di un elemento di massima affidabilità come El Shaarawy, destinato a rinnovare per un’altra stagione con una lieve riduzione dello stipendio, e l’acquisto di un difensore al posto di Hummels (il sogno è Solet dell’Udinese, piacciono anche Medina del Lens e Balerdi dell’Olympique Marsiglia) oltre che di un attaccante. E intriga sempre la vicenda Pellegrini. L’ingresso in Europa darebbe a tutte le questioni pendenti un’accelerazione improvvisa.

Fonte: Gazzetta dello Sport