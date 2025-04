Pellegrini, il prezzo scende: il cartellino ora vale meno di 20 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ancora quaranta giorni e il destino di Lorenzo Pellegrini potrebbe prendere una direzione inedita: lontano da Trigoria. Dopo otto stagioni tra luci e ombre, il capitano giallorosso è sempre più in bilico. Le prestazioni opache – l’ultima nel derby ne è l’ennesima conferma – lo stanno progressivamente allontanando sia dal campo che dal cuore dei tifosi, tornati a criticarlo con forza tra social e radio.

Il rapporto con l’ambiente è ormai logoro, e dalle parti di Trigoria non si parla più di rinnovo: il contratto scade nel 2026, ma l’impressione è che l’estate sarà il momento delle scelte. Per la Roma, l’unica via per non rischiare di perderlo a zero è una cessione già nella prossima finestra.

E il prezzo del suo cartellino è tutt’altro che proibitivo, essendo sceso al di sotto dei 20 milioni di euro, scrive l’edizione odierna di Leggo. La Roma è disposta ad ascoltare offerte al club, pronta a liberarsi di un ingaggio da 6 milioni l’anno e di incassare una plusvalenza utile per i vincoli del fair play finanziario. Anche Pellegrini, che fino a gennaio aveva fatto muro su ogni possibile trasferimento, ora sembra pronto ad ascoltare.

Milan e Inter monitorano la situazione, con i rossoneri che dovranno prima definire la questione allenatore. Sullo sfondo c’è anche il Napoli, a caccia di profili di qualità per la trequarti. A rendere tutto ancora più delicato, i numeri di questa stagione: solo due gol in campionato. Troppo poco, soprattutto per chi ha ambizioni da titolare in Nazionale in vista del prossimo Mondiale. Se vorrà restare in Serie A, Lorenzo dovrà rivedere anche le sue pretese economiche.

Fonte: Leggo